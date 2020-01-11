В Україні вдень до 6° тепла, мряка та мокрий сніг

В Україні 11 січня очікується невеликий дощ та мокрий сніг, температура вдень 1-6° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"11 січня в Україні хмарно. Невеликий дощ та мокрий сніг, вдень у східних та Сумській областях помірні опади. Вранці в Україні, крім західної частини, місцями туман; на дорогах, крім південних та центральних областей, подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вдень 1-6° тепла, у південній частині місцями 7-9°", - йдеться у повідомленні.

В Укргідрометцентрі також зазначили, що 11 січня у зв'язку з відлигою у високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека.

У Києві 11 січня буде хмарно. Очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 3-5° тепла.

У столичній області також хмарно, можливі невеликий дощ та мокрий сніг. Вранці місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 1-6° тепла.