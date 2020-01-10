Температурні гойдалки: синоптики прогнозують від +9° до -10°

В Україні 11 січня невеликий дощ та мокрий сніг, температура вдень 1-6° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"11 січня в Україні хмарно. Невеликий дощ та мокрий сніг, вдень у східних та Сумській областях помірні опади (лише у західних, Одеській та Миколаївській областях вночі без істотних опадів). Вночі та вранці в Україні, крім західної частини, місцями туман; на дорогах, крім південних та центральних областей, подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах 3-8° морозу; вдень 1-6° тепла, у південній частині місцями 7-9°", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Київ за рік побив температурні рекорди 36 разів

В Укргідрометцентрі також зазначили, що 11 січня, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека.

У Києві 11 січня буде хмарно. Очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.

У столичній області також хмарно, можливі невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

12-13 січня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 12 січня у східних областях невеликий мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура 12 січня вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті і Прикарпатті вдень 1-6° тепла; 13 січня в Україні вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла, у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві і Київській області 12-13 січня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура 12 січня вночі і вдень від 2° морозу до 3° тепла; 13 січня вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

14-15 січня в Україні без опадів. Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 0-6° тепла.

У Києві і столичному регіоні 14-15 січня без опадів. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.