На Сумщині розпочав роботу регіональний офіс Програми U-LEAD з Європою GIZ, який опікуватиметься в регіоні децентралізаційними процесами.

Про це мова йшла 10 січня під час зустрічі в Сумській облдержадміністрації т.в.о. голови ОДА Ірини Купрейчик з керівником Східного регіонального хабу Програми U-LEAD з Європою від GIZ (Донецька, Луганська, Полтавська, Сумська, Харківська та Черкаська області) Денисом Ткачовим.

«Програма U-LEAD з Європою наразі перебуває в перехідній стадії, з 1 грудня завершився її перший етап. І тепер замість Сумського центру розвитку місцевого самоврядування на Сумщині працюватиме регіональний офіс Програми U-LEAD з Європою GIZ. З 1 липня розпочинається друга стадія проєкту. І облдержадміністрація має стати партнером офісу у питаннях проведення децентралізації на Сумщині», - наголосив Ткачов.

За його словами, Програма U-LEAD з Європою GIZ готова підтримувати всі ініціативи з децентралізації.

«Нашими головними завданнями стануть питання підвищення кваліфікації керівництва об’єднаних громад, спеціалістів, які працюють в ОТГ. Офіс проводитиме безкоштовне навчання, консультування спеціалістів ОТГ профільними експертами. Також планується допомога в написанні стратегій розвитку громад», - розповів Ткачов.

Купрейчик зазначила, що саме від керівництва громад, спеціалістів, які там працюють, сьогодні залежить успіх кожної конкретної ОТГ чи її занепад.

«Я хочу привести для прикладу Чернеччинську ОТГ Охтирського району. Вона утворилася в 2017 році, але вже має величезні досягнення. Там ремонтуються дороги, школи, будинки культури. Фермери активно долучаються до її розвитку. А все завдяки молодому, амбітному, талановитому керівнику громади, який має управлінський досвід. У деяких інших ОТГ ми бачимо протилежну картину. Тому навчання для керівників та працівників виконавчих органів громад, консультації експертів вбережуть їх від помилок, допоможуть знайти правильний і ефективний шлях розвитку», - зазначила керівник області.

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Директор обласного Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської ОДА Олександр Сітак зауважив, що Сумщина вже протягом багатьох років активно співпрацює з GIZ у питаннях стажування підприємців. А сьогодні питанням номер один має стати навчання та консультування і спеціалістів ОТГ.

«Ми сподіваємося, що 2020 рік стане завершальним у процесі децентралізації. Тому і ваша, і наша робота полягатиме у навчанні громад, підвищенні їх економічної та суспільної активності. Особливо для них важливі навчальні проекти, пов’язані з управлінням, розвитком території тощо», – підкреслив Сітак.

Керівник Сумського регіонального офісу Програми U-LEAD з Європою GIZ Марина Лобова додала, що офіс практику проведення навчань вже має, тож в інтересах керівників та активістів об’єднаних територіальних громад долучатися до такої співпраці.