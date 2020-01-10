Покинуті на острові: троє самок тигрів — на реабілітації під Полтавою

Троє з шести тигрів, знайдених у покинутому київському клубі на острові, взяли на реабілітацію в Фельдман Екопарк, з 9 січня тварини знаходяться в карантинній зоні соціально-гуманітарного мультикомплексу під Полтавою.

Тварини перенесли переїзд нормально, зараз з ними працюють ветеринари і зоокіпери, розповів кореспонденту Укрінформу директор Фельдман Екопарку Віталій Ільченко.

«Це три самки. Коли ми забирали тварин, стан їх був задовільний. Перевозили на нашому спецтранспорті в клітках. Щоб смугасті хижаки спокійніше перенесли подорож, ветлікар зробив їм ін'єкцію снодійного - це звичайна практика при транспортуванні тигрів. На даний момент тварини знаходяться в карантинній зоні під Полтавою», - сказав Ільченко.

З хижаками працюють фахівці - беруть аналізи крові, щоб оцінити стан здоров'я, з'ясовувати необхідність проведення додаткових процедур, а також визначити приналежність до конкретного виду тигрів.

Також вони займаються соціалізацією та реабілітацією тварин, які пережили стрес. «Надалі будемо приймати рішення - чи передавати цих самок в інші зоопарки або залишити в Фельдман Екопарк », - зазначив Ільченко.

У Фельдман Екопарку вже живуть чотири тигри - пара білих бенгальських і пара амурських. Останні регулярно приносять потомство, яким Фельдман Екопарк в рамках програм Світового відкритого фонду реабілітації та реінтродукції тварин (WOFARR) ділиться з українськими зоопарками.

Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня у Голосіївському районі столиці, на Жуковому острові, виявили шість тигрів у клітках, яких власник залишив без належних умов для існування.

Поліція розпочала розслідування за фактом жорсткого поводження з тваринами.