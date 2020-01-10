Позов міськради Харкова до Інституту нацпам’яті суд розгляне у спрощеному порядку

Окружний адміністративний суд Києва розгляне справу за позовом Харківської міської ради до Інституту національної пам’яті у порядку спрощеного провадження.

Про це інформує пресслужба суду.

“В ході засідання суд заслухав представників сторін та з'ясував питання достатності зібраних у справі доказів. Суд продовжить розгляд справи у порядку спрощеного провадження”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що засідання Окружного адмінсуду Києва у справі за позовом Харківської міської ради до Інституту національної пам’яті відбулося 9 січня 2020 року.

Як повідомлялося, Харківська міська рада подала позов до Інституту національної пам’яті, вимагаючи визнати протиправним втручання Інституту нацпам’яті у здійснення Харківською міською радою, міським головою функцій щодо найменування (перейменуванням) вулиць провулків, проспектів, площ, парків та скверів та території міста Харкова.

Також позивач просить суд зобов’язати Інститут національної пам’яті утриматись від подібних дій.

Мер Харкова Геннадій Кернес 18 грудня 2019 року заявив, що міська рада у судовому порядку відстоюватиме право перейменувати проспект Григоренка на честь радянського маршала Жукова.

Cесія Харківської міськради 19 червня перейменувала проспект ім. Григоренка на проспект Маршала Жукова.

Тоді ж Український інститут національної пам'яті (УІНП) звернувся до прокуратури із заявою про відповідальність голови Харківської міськради Геннадія Кернеса.