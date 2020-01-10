Україну накрив туман

На більшій частині території України вранці 10 січня туман, видимість 200-500 м.

Про це повідомляє ДСНС України.

“За даними Укргідрометцентру, вранці 10 січня у північних, центральних та південних областях туман, видимість 200-500 м”, - йдеться у повідомленні.

По Київській області вночі 10 січня також туман, видимість 200-500 м.

Поліцейські у таких ситуаціях рекомендують водіям: зменшити швидкість - вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги;

намагатися обійтися без обгонів і випереджень;

тримати дистанцію - чим більшою вона буде, тим краще.

позначити себе - увімкнути ближнє світло фар, ідеальним буде наявність противотуманок, але за умови, що вони правильно встановлені і оптимально відрегульовані тощо.