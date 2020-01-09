Лагідна зима триває: дощі, тумани та до +8°

В Україні 10 січня пройде невеликий дощ, уночі та вранці у північних, центральних та південних областях туман, уночі до 3° морозу, вдень до 5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі у західних та східних областях, вдень в Україні, крім півдня та сходу, часом невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Уночі та вранці у північних, центральних та південних областях туман. На дорогах, крім південних та центральних областей, подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, на заході та крайньому півдні країни до 8° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 10 січня вночі без істотних опадів, туман; вдень невеликий дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла, на Київщині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

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Згідно з прогнозом, 11 січня в Україні, крім південної частини, невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на півночі Лівобережжя помірні опади; 12 січня без опадів, лише у східних областях вночі невеликий мокрий сніг. На дорогах, крім південних та центральних областей, подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у східних областях, 12 січня також на півночі Лівобережжя близько 0°.

У столичному регіоні 11 січня невеликий дощ та мокрий сніг, 12 січня без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

13-14 січня синоптики істотних опадів не прогнозують, лише у східних областях часом невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 1-7° тепла.

На Київщині 13-14 січня без істотних опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.