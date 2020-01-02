Київ за рік побив температурні рекорди 36 разів

За даними спостережень метеостанції, у Києві впродовж року температурні рекорди було побито 36 разів, причому найбільше у червні – 11.

Про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

"Теплішими за норму виявилися всі 12 місяців. Особливо відзначився червень, середня температура якого досягла 23,6° С, і він став найтеплішим за період спостережень. Також жодного разу не було, щоб у грудні температура повітря в Києві перевищувала +15° С. Але цього року, а саме 18 грудня вона піднялась до +15,2° С", - йдеться у повідомленні.

Загалом же протягом року температурні рекорди було побито 36 разів, причому найбільше у червні – 11.

Найхолодніше було 9 січня – -14,4° С, найспекотніше – 13 серпня, коли температура у затінку досягала +35,0° С.

Завдяки аномально теплому грудню, метеорологічна зима до столиці ще не завітала.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 521 мм, що відповідає 80% кліматичної норми. Однак розподілились вони дуже нерівномірно – понад півтори місячні норми у травні, а осінь у столиці посіла п’яту сходинку серед найсухіших з 1891 року. Недобір опадів спостерігався кожного місяця, починаючи із червня.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньорічна температура минулого року у Києві піднялась до +10,6° С, що на 2,9° С перевищує кліматичну норму, таким чином він виявився рекордним з 1881 року.