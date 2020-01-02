Київ за рік побив температурні рекорди 36 разів
Про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.
"Теплішими за норму виявилися всі 12 місяців. Особливо відзначився червень, середня температура якого досягла 23,6° С, і він став найтеплішим за період спостережень. Також жодного разу не було, щоб у грудні температура повітря в Києві перевищувала +15° С. Але цього року, а саме 18 грудня вона піднялась до +15,2° С", - йдеться у повідомленні.
Загалом же протягом року температурні рекорди було побито 36 разів, причому найбільше у червні – 11.
Найхолодніше було 9 січня – -14,4° С, найспекотніше – 13 серпня, коли температура у затінку досягала +35,0° С.
Завдяки аномально теплому грудню, метеорологічна зима до столиці ще не завітала.
Опадів на проспекті Науки, 37 випало 521 мм, що відповідає 80% кліматичної норми. Однак розподілились вони дуже нерівномірно – понад півтори місячні норми у травні, а осінь у столиці посіла п’яту сходинку серед найсухіших з 1891 року. Недобір опадів спостерігався кожного місяця, починаючи із червня.
За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньорічна температура минулого року у Києві піднялась до +10,6° С, що на 2,9° С перевищує кліматичну норму, таким чином він виявився рекордним з 1881 року.