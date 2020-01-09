У Кривому Розі водій Audi збив на смерть двох людей на переході

У Кривому Розі на Дніпропетровщині 8 січня близько 19:45 на вулиці Каткова водій AUDI на швидкості наїхав на людей на пішохідному перехресті. Дві жінки загинули на місці.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

“Наразі відомо, що водій автомобіля AUDI на великій швидкості наїхав на людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу. Згодом автомобіль, причетний до ДТП, було виявлено покинутим за 150 м від місця пригоди”, - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють всі обставини події. Вживаються невідкладні заходи для встановлення і затримання водія.

На ранок четверга, 9 січня, стало відомо, що поліція затримала водія автомобіля.

“За попередньою інформацією, жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Наразі водійку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, - додали у відділі комунікації.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.