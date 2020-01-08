У Львові приспустили прапор на знак жалоби за загиблими в авіакатастрофі літака МАУ

У Львові на знак жалоби за загиблими в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані приспустили и прапор на міській ратуші.

Про це повідомила пресслужба міськради.

“На знак жалоби за загиблими в авіакастрофі українського літака в Ірані на міській ратуші Львова приспустили національний прапор”, - йдеться у повідомленні.

Мерія також закликала мешканців і гостей Львова із розумінням поставитись до ситуації та утриматись від гучних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 людей: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 людини - громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.

Імовірною причиною катастрофи літака називають займання двигуна.