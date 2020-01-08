У Рівному заперечили інформацію про вибух у середмісті газового котла

"Рівнегаз" спростовує поширену інформацію про вибух газового котла, який стався на першому поверсі багатоповерхівки.

Про це повідомляє "Рівнегаз" у Facebook.

"Вибуху газового котла на Соборній у Рівному не було... Після того, як було погашено пожежу, фахівці "Рівнегазу" перекрили кран перед лічильником та крани до газового котла-колонки та опломбували, встановивши блокуючі пристрої. Попереднє повідомлення про вибух котла не відповідає дійсності, оскільки візуально він не пошкоджений", - йдеться у повідомленні.

4 січня року об 11 годині 47 хвилин на телефон аварійно-диспетчерської служби АТ «Рівнегаз» від диспетчерської служби ДСНС в області надійшов виклик про те, що на першому поверсі багатоповерхівки по вулиці Соборна стався вибух газового котла з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС через сильне задимлення евакуювали 14 людей, серед яких було 4 дітей. Ніхто не постраждав.

Причини та обставини вибуху встановить поліція, яка порушила кримінальне провадження за цим фактом.