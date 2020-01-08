Чеський перевізник відкрив автобусний рейс із Сум до Праги

У новому році з автовокзалу Сум почав їздити автобус до Праги, організатором цього рейсу виступив чеський перевізник.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник генерального директора ТОВ «Сумиоблавтотранс» Микола Попов.

«Комфортабельний автобус марки MAN на 54 місця відправляється з автовокзалу Сум щовівторка о 23.00. Його маршрут пролягає через Жешув, Краків, Катовіце, Остраву, Брно. У дорозі він знаходиться 33 години», - розповів Попов.

За його словами, з урахуванням того, що аеропорт «Суми» не здійснює регулярних авіаперевезень, і літаком дістатися столиці Чехії можна лише з найближчих до сумчан летовищ у Харкові та Києві, мешканці обласного центру тепер отримали можливість прямого сполучення з Прагою.

Читайте також: Чехія виділила 35 тисяч євро на підтримку Плану дій Ради Європи для України

Це вже другий автобусний напрямок, відкритий для сумчан у напрямку країн Східної Європи. Перед цим з автовокзалу Сум почав щодоби виконуватися рейс Суми - Варшава.