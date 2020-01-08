Чеський перевізник відкрив автобусний рейс із Сум до Праги
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник генерального директора ТОВ «Сумиоблавтотранс» Микола Попов.
«Комфортабельний автобус марки MAN на 54 місця відправляється з автовокзалу Сум щовівторка о 23.00. Його маршрут пролягає через Жешув, Краків, Катовіце, Остраву, Брно. У дорозі він знаходиться 33 години», - розповів Попов.
За його словами, з урахуванням того, що аеропорт «Суми» не здійснює регулярних авіаперевезень, і літаком дістатися столиці Чехії можна лише з найближчих до сумчан летовищ у Харкові та Києві, мешканці обласного центру тепер отримали можливість прямого сполучення з Прагою.
Це вже другий автобусний напрямок, відкритий для сумчан у напрямку країн Східної Європи. Перед цим з автовокзалу Сум почав щодоби виконуватися рейс Суми - Варшава.