У Кропивницькому 230 машин вишикувалися у формі ялинки.

Про це повідомляє Depo.Кропивницький.

"В обласному центрі на мікрорайоні Новомиколаївка 230 автомобілів вишикувалися у формі новорічної ялинки у неділю, 5 січня", - зазначається у повідомленні.

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Водії прикрасили автомобілі святковою ілюмінацією. Верхівку композиції увінчала повітряна куля.

Шикування почали близько 16:00. Учасників події запрошували долучитися через соціальні мережі.