У Кропивницькому 230 машин вишикувалися у формі ялинки
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Укрінформ
У Кропивницькому 230 машин вишикувалися у формі ялинки.
Про це повідомляє Depo.Кропивницький.
"В обласному центрі на мікрорайоні Новомиколаївка 230 автомобілів вишикувалися у формі новорічної ялинки у неділю, 5 січня", - зазначається у повідомленні.
Водії прикрасили автомобілі святковою ілюмінацією. Верхівку композиції увінчала повітряна куля.
Шикування почали близько 16:00. Учасників події запрошували долучитися через соціальні мережі.