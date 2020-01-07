У районі ООС знайшли безакцизний елітний алкоголь на півмільйона гривень

У районі ООС військові виявили партію лікеро-горілчаних виробів відомих брендів без марок акцизного податку на півмільйона гривень.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

“Напередодні Різдвяних свят ... в одному з магазинів Краматорська встановлено факт реалізації та зберігання елітних алкогольних напоїв, на яких були відсутні марки акцизного податку встановленого зразка. За результатами проведених заходів в межах адміністративного провадження, з незаконного обігу вилучено понад 500 літрів лікеро-горілчаних виробів відомих брендів в асортименті, орієнтовною вартістю понад пів мільйона гривень”, - йдеться у повідомленні.

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Як інформують в ООС, складено протокол за ч.1 ст. 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка»).

Зазначається, що відповідальність за цією статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачає накладення штрафу від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв.

Матеріали скеровано на розгляд місцевого суду для прийняття законного рішення.

Фото: Штаб ООС