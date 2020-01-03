Мешканець Авдіївки у новорічну ніч підірвав у гостях гранату

У Донецької області правоохоронці затримали чоловіка, який у новорічну ніч кинув на подвір’я своїх знайомих гранату, внаслідок чого господар дому дістав поранення.

Про це повідомляє ГУ НП в Донецькій області.

“1 січня вночі до чергової частини надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї приватного домоволодіння стався вибух, під час якого постраждав його господар”, - ідеться у повідомленні.

Як установили поліцейські, 36-річний місцевий житель прийшов у гості до своїх знайомих та прихопив із собою гранату. Господар оселі не був радий гостю та випровадив його геть. Ображений зловмисник кинув на подвір’я боєприпас, від розриву якого 62-річний чоловік отримав осколкові поранення.

На місце прибули правоохоронці та медики швидкої допомоги, які госпіталізували пораненого.

“Зловмисника було затримано вже через кілька годин в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Той перебував у стані алкогольного сп’яніння”, - зазначають у поліції.

Відкрито кримінальне провадження. Правопорушнику оголошено про підозру в замаху на вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.