У Мукачеві розшукують невідомого, який новорічної ночі стріляв з гранатомета

Поліція Мукачева розшукує зловмисника, який у новорічну ніч скоїв постріл із ручного гранатомета.

Про це інформує ГУ Нацполіції в Закарпатській області.

«31 грудня, о 23:30 на службу «102» надійшло повідомлення від мешканця Мукачева про те, що на вулиці Ференца Ліста невідома особа здійснила постріл з предмета, схожого на ручний гранатомет», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце виїхало керівництво Головного управління Національної поліції в Закарпатській області та Мукачівського відділу поліції, слідчі, криміналісти й вибухотехніки.

За даними правоохоронців, на місці пригоди залишилась частина снаряда.

Унаслідок пострілу потерпілих немає, лише пошкоджено огорожу однієї із приватних садиб.