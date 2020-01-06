У різдвяну ніч трохи підморозить, вдень температура повернеться до 0°

В Україні у вівторок, 7 січня, очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, лише у більшості східних областей та в Криму невеликий мокрий сніг.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"7 січня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у більшості східних областей та в Криму невеликий мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, у південній та східній частинах північно-східний, 5-10 м/с, на крайньому півдні окремі пориви 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 2-7° морозу, у Карпатському регіоні місцями 8-13°; вдень в Україні близько 0°.

У Києві та Київській області на Різдво без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 3-5° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У наступні два дні, 8-9 січня, утримається мінлива хмарність, без опадів, лише 9 січня у Волинській, Рівненській та Чернігівській областях невеликий мокрий сніг та дощ.

На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, на заході та півночі країни 9 січня 0-5° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві 8-9 січня - без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8 січня 3-8° морозу, 9 січня 0-5° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла. Читайте також: Київ за рік побив температурні рекорди 36 разів

10-11 січня синоптики прогнозують часом невеликий мокрий сніг та дощ у північних, східних та більшості центральних областей; на решті території без істотних опадів.

Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 0-6° тепла, на Лівобережжі місцями 1-3° морозу.