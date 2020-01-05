У Миколаєві військовий освідчився дівчині під час церемонії складання присяги
Укрінформ
У Миколаєві відбулась урочиста церемонія складання Присяги на вірність народу України військовослужбовцями строкової служби Військово-Морських сил України, під час якої матрос освідчився у коханні своїй дівчині.
Про це повідомляє Міністерство оборони у Facebook.
"До присяги було приведено 208 курсантів 198-го Навчального центру ВМС – кращі представники з 15 областей... Романтичною родзинкою заходу стало освідчення у коханні. У однострої матрос Богдан встав на коліно та запитав свою дівчину, чи готова вона вийти за нього заміж, на що отримав ствердну відповідь", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що упродовж місяця матроси-контрактники на базі Центру навчалися військової справи. Більшість з них нестимуть службу в берегових підрозділах та у корабельному складі ВМС Збройних Сил України.
Загалом упродовж 2019 року в навчальному центрі було підготовлено майже тисячу призовників.
Фото: armyinform.com.ua