У Миколаєві військовий освідчився дівчині під час церемонії складання присяги

У Миколаєві відбулась урочиста церемонія складання Присяги на вірність народу України військовослужбовцями строкової служби Військово-Морських сил України, під час якої матрос освідчився у коханні своїй дівчині.

Про це повідомляє Міністерство оборони у Facebook.

"До присяги було приведено 208 курсантів 198-го Навчального центру ВМС – кращі представники з 15 областей... Романтичною родзинкою заходу стало освідчення у коханні. У однострої матрос Богдан встав на коліно та запитав свою дівчину, чи готова вона вийти за нього заміж, на що отримав ствердну відповідь", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що упродовж місяця матроси-контрактники на базі Центру навчалися військової справи. Більшість з них нестимуть службу в берегових підрозділах та у корабельному складі ВМС Збройних Сил України.

Загалом упродовж 2019 року в навчальному центрі було підготовлено майже тисячу призовників.

Фото: armyinform.com.ua