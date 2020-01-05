У Рівному поліція розслідує причини вибуху у квартирі

За фактом вибуху, що стався 4 січня у квартирі Рівного, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

"За фактом вибуху, що стався сьогодні у квартирі Рівного, відкрито кримінальне провадження. Слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляло агентство, сьогодні у Рівному стався вибух газоповітряної суміші у квартирі на першому поверсі багатоповерхівки. На момент події у помешканні нікого не було. Силою вибуху балкон відкинуло на 15 метрів. Ніхто не постраждав.

Причину вибуху встановлюють поліціянти у рамках кримінального провадження.