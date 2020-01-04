Глава Херсонської ОДА про вбивство у Каховці: Зв‘язки не допоможуть уникнути покарання

Жодні зв‘язки не допоможуть винним у вбивстві 26-літнього місцевого жителя уникнути покарання.

На цьому наголосив голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв на сторінці в Facebook.

"Розслідування вбивства 26-літнього місцевого жителя Володимира Чебукіна, яке відбулось зранку 1 січня в Каховці, має бути професійним та неупередженим. Саме на цьому я наголосив під час заслуховування цього питання на координаційній нараді з правоохоронцями 3 січня", - йдеться у дописі.

За словами Гусєва, підозрюваного, який виявився колишнім співробітником органів внутрішніх справ, затримано у порядку ст. 208 КПК України. Суд прийняв рішення про його арешт.

"Щодо іншого учасника подій — діючого поліцейського — відбуваються перевірки з використанням поліграфу. Хід розслідування контролюватиму особисто. Планую разом з новопризначеним прокурором області Ігорем Васильовичем Івченком зустрітись з родиною загиблого. Жодні зв‘язки не допоможуть винним уникнути покарання. На Херсонщині все має бути по закону і закон повинен бути один для всіх", - підкреслив голова ОДА.

Нагадаємо: вранці 1 січня в м. Каховка 29-річний чоловік здійснив кілька пострілів із карабіна в живіт іншому 26-річному місцевому мешканцю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий через два дні помер. Поліція кваліфікувала подію, як замах на вбивство. Вчора, 3 січня, в Каховському суді відбулося засідання з обрання затриманому міри запобіжного заходу. Суддя підтримав клопотання слідчого та постановив заарештувати підозрюваного на 60 діб без права внесення застави.

Як повідомив заступник начальника обласного главку поліції Микола Вербицький, у зв’язку зі смертю потерпілого злочин був перекваліфікований на ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Подія набула резонансу, у зв’язку з чим було прийнято рішення про проведення досудового розслідування слідчим управлінням. Наразі призначене проведення низки необхідних досліджень та експертиз. Розслідування даного злочину перебуває на контролі керівництва обласної поліції.

Також в ході першочергових слідчих дій встановлено, що на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції. На теперішній час відносно поліцейського призначене проведення службового розслідування, його відсторонено від виконання службових обов’язків, а державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст.365 Кримінального кодексу України.

Як розповіли у відомстві, першого дня нового року в місті Каховка до будинку, де живе молода сім'я, прийшов нетверезий 26-річний колишній чоловік жінки. Він викликав на розмову 29-річного господаря, у дворі вони посварилися.

"Попередньо встановлено, що колишній чоловік вистрілив з травматичного пістолета у бік господаря, не поранивши його. Захищаючись, власник будинку зробив кілька пострілів з карабіна в бік колишнього чоловіка своєї дружини. Від отриманих поранень чоловік помер через два дні", - повідомили у поліції.

Читайте також: У Каховське управління поліції жбурляли димові шашки через резонансне вбивство

4 січня протестуючи проти бездіяльності правоохоронців, під управління поліції вийшли місцеві жителі. З обуреними мешканцями Каховки зустрівся начальник місцевого відділу поліції Олексій Войчек.

Його пояснення мешканцям не сподобалися, сходка переросла в акцію протесту з палаючими шинами і фаєрами. Акція триває.

Будівлю райвідділу поліції закидують піротехнікою і димовими шашками. На місці – пожежники, які оперативно гасять піротехніку і покришки. Вулицю під райвідділом перекрито силовиками.