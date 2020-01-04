У Карпатах на лижній трасі травмувалася восьмирічна дівчинка

Восьмирічна киянка травмувалася під час катання на горі Високий Верх на Львівщині.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області.

“Рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи надали допомогу восьмирічній киянці, яка травмувалася на лижній трасі гори Високий Верх. Потерпіла отримала травму голови”, - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники надали дівчинці домедичну допомогу та спустили її до підніжжя гори, де передали медикам для подальшого лікування.

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Як повідомляв Укрінформ, у Сколівських Бескидах надзвичайники цієї зими врятували вісьмох туристів, які травмувалися чи заблукали в горах.