У Карпатах на лижній трасі травмувалася восьмирічна дівчинка
Укрінформ
Восьмирічна киянка травмувалася під час катання на горі Високий Верх на Львівщині.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Львівській області.
“Рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи надали допомогу восьмирічній киянці, яка травмувалася на лижній трасі гори Високий Верх. Потерпіла отримала травму голови”, - йдеться у повідомленні.
Надзвичайники надали дівчинці домедичну допомогу та спустили її до підніжжя гори, де передали медикам для подальшого лікування.
Як повідомляв Укрінформ, у Сколівських Бескидах надзвичайники цієї зими врятували вісьмох туристів, які травмувалися чи заблукали в горах.