Синоптики обіцяють хмарну погоду, вдень до 8° тепла

В Україні 3 січня хмарно, температура вдень становитиме 0-8° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"3 січня в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень в Україні 0-5° тепла, на заході та півдні місцями до 8° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 3 січня хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вдень 2-4° тепла.

У Київській області також хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 0-5° тепла.