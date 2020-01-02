На Різдво обіцяють похолодання - до 13° морозу

В Україні 3 січня хмарно, температура вдень становитиме 0-8° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"3 січня в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°, у Карпатах 7-12° морозу; вдень в Україні 0-5° тепла, на заході та півдні місцями до 8° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 3 січня хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

У Київській області також хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу; вдень 0-5° тепла.

4 січня в Україні без опадів, лише у західних областях вдень, 5 січня протягом доби по всій країні місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах Прикарпаття та східної частини подекуди ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с, вдень 4 січня у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 4 січня вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; 5 січня вночі і вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 4-9° морозу.

У Києві і столичній області 4-5 січня хмарно з проясненнями. 4 січня без опадів, 5 січня місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура 4 січня вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; 5 січня вночі і вдень від 2° морозу до 3° тепла.

6-7 січня в Україні без опадів, лише у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму невеликий мокрий сніг, 6 січня подекуди з дощем. Температура вночі та вдень 1-6° морозу, вночі 7 січня 3-9° морозу (в Карпатах вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу), на півдні та сході країни вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, вночі 7 січня 0-6° морозу.

У Києві і Київській області 6-7 січня без опадів. Температура вночі та вдень 1-6° морозу, вночі 7 січня до 9° морозу.