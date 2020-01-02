Музей Бандери на Прикарпатті отримав новий експонат - документ 1915 року

В Івано-Франківській області Історико-меморіальний музей імені Степана Бандери, що знаходиться у селі Старий Угринів, отримав новий експонат – оригінал свідоцтва про народження та хрещення, яке у 1915 році підписав власноруч батько Провідника ОУН, священик УГКЦ Андрій Бандера.

Про це повідомив колишній голова Івано-Франківської ОДА, депутат облради, колекціонер Роман Ткач.

«Знайшов і придбав оригінал свідоцтва про народження, виданого і підписаного власноруч отцем Андрієм Бандерою в листопаді 1915 року. Вчора, в робочому кабінеті отця Андрія, в родинному будинку Бандер, передав свідоцтво директору обласного музею визвольних змагань ім. С.Бандери Ярославу Коретчуку», - повідомив Ткач.

Відомо, що Історико-меморіальний музей Степана Бандери працює в селі Старий Угринів з 2000 року. Поруч з музеєм відновлена хата-плебанія, в якій жив парох с. Ст. Угринів, батько Степана Бандери з сім`єю. Тут вдалося відновити інтер’єр кімнат і наповнити їх оригінальними речами та автентичними експонатами, що належали родині. Музей Степана Бандери є філіалом музею визвольних змагань Прикарпатського краю. Щороку тут 1 січня відбувається віче з нагоди дня народження Степана Бандери.

Андрій Михайлович Бандера — священник УГКЦ, капелан, культурно-громадський діяч, політик Західноукранської Народної Республіки, ветеран Українсько-польської війни і батько Степана Бандери – ідеолога українського націоналізму.

Фото: Роман Ткач