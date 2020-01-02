У пасажирському потязі “Харків-Херсон” зайнявся тепловоз
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
“2 січня об 11:36 надійшло повідомлення про займання тепловоза пасажирського потягу “Харків - Херсон” поблизу станції Любине у Снігурівському районі Миколаївської області. На виклик прибули вогнеборці 24 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Миколаївській області та місцева пожежна охорона “Первомайське”. З’ясовано, що машиніст, його помічник та провідники намагались загасити займання вогнегасниками, але не вдалося", - йдеться у повідомленні.
О 12:00 рятувальники локалізували пожежу, о 12:35 ліквідували на площі 10 м кв., її причина — замкнення високовольтної камери секції Б тепловоза 2Т10УТ0070.
Тепловоз відчепили від вагонів потягу та відігнали на безпечну відстань. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Фото: ДСНС