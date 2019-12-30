Пожежі, вибухівка і порятунок на воді: ДСНС повідомили про події за тиждень

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом тижня з 23 по 29 грудня врятували 33 особи під час надзвичайних подій та ліквідували 769 пожеж.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

“Від початку тижня зареєстровано 1,283 тис. надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. Впродовж минулого тижня, з 23 по 29 грудня, підрозділи ДСНС України врятували 33 особи та ліквідували 769 пожеж”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на пожежах врятовано 25 осіб. Разом з тим, за даними ДСНС, пожежах загинуло 39 осіб. Також на водних об’єктах протягом тижня загинуло 6 осіб.

Піротехнічними підрозділами ДСНС за цей же період здійснено 381 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 697 вибухонебезпечних предметів.