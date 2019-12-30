На Львівщині визволили зі “слизької пастки” автобус з 68 пасажирами

У Львівській області рятувальники витягли зі слизького узбіччя автобус із 68 пасажирами.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Львівській області.

"30 грудня о 00:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що внаслідок складних погодних умов (ожеледь) в селі Завадів Яворівського району водій рейсового автобуса Neoplan, сполученням Умань-Свиноустя, не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя, після чого не зміг продовжити рух. В салоні автобуса перебувало 68 осіб (з них 5 дітей)", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Рятувальники попередили про ожеледицю на дорогах

Зазначається, що до місця події негайно виїхали рятувальники 54-го державного пожежно-рятувального поста сел. Немирів. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою буксирувального тросу автобус відбуксировано на проїжджу частину, після чого автобус продовжив рух за своїм маршрутом.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозом Укргідрометцентру, 30 грудня на дорогах України - ожеледиця.