На залізничному вокзалі Ужгорода відкрили зал очікування для військових

На залізничному вокзалі Ужгорода розпочав свою роботу зал очікування для військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“У грудні відкрито ще один зал очікування для військовослужбовців — цього разу на залізничному вокзалі Ужгорода. Загалом такі приміщення вже працюють на 10 вокзалах України. Для комфорту відвідувачів тут є кімната для прийому їжі, санвузли, душ, місця для сидіння, телевізори, холодильники, розетки для зарядки мобільних пристроїв, доступ до інтернету. Крім того, військові можуть скористатися пральною машиною, прасувальною дошкою з праскою, сушаркою для білизни, кавоваркою та чайником”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, перший такий зал очікування для військовослужбовців відкрився 1 жовтня 2019 року на Центральному залізничному вокзалі в Києві. Аналогічні зали вже працюють у Львові та Одесі, Дніпрі та Харкові, Маріуполі та Вінниці, Миколаєві та Херсоні.

Усі зали призначені для короткочасного перебування військовослужбовців (учасників ООС) за наявності посвідчення, що засвідчує особу, та проїзного документа на поїзд (крім приміського сполучення).