На Прикарпатті медиками погасили борги по зарплаті - депутат

В Івано-Франківській області медичним працівникам погасили борги із зарплати.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив народний депутат від партії «Слуга народу» Зіновій Андрійович у селі Довге-Калуське, де сьогодні Президент України Володимир Зеленський оглянув відновлений міст.

«Сьогодні повністю закрита заборгованість із зарплати медичним працівникам Івано-Франківської області», - повідомив Зіновій Андрійович.

Він зазначив, що для цього уряд скерував з держбюджету 30 млн грн, решту коштів вдалося віднайти у місцевих бюджетах.

За словами народного депутата, заборгованість перед медиками вторинки на Прикарпатті виникла тому, що кошти до районних лікарень просто не надходили через їх розпорядників.

Як повідомлялося, станом на 23 грудня, за словами голови Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля, борг із зарплати медикам та вчителям складав понад 100 млн грн, з них 52 млн грн – у сфері освіти, і 53 млн грн – у галузі охорони здоров’я. Раніше, борг із зарплати бюджетним працівникам в Івано-Франківській області сягав 300 млн грн.