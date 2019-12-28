Харківський чиновник заявляє, що ДБР відкрило справу щодо голови ОДА і прокурора області
Цю інформацію кореспонденту Укрінформу повідомив сам Норчак.
«Справу відкрито. Мій адвокат отримав відповідне повідомлення», - сказав Норчак, який наразі перебуває у відпустці.
Йдеться по його заяву до ДБР, написану 2 грудня. Як доказ змови керівництва ОДА з прокуратурою чиновник повідомляв про те, що 20 листопада в кабінеті його начальника – директора департаменту Сергія Жукова прокуратура провела обшук, не маючи, крім свого запиту надати інформацію, жодного документа, який би підтвердив законність дій. За словами Норчака, прокуратура вимагала у своєму запиті первинну тендерну документацію по 100 фірмах, які отримували підряди від ОДА.
Норчак наполягає, що голова ОДА мав дати розпорядження підлеглим надати інформацію прокуратурі, натомість у співробітників прокуратури начебто не було ухвали слідчого судді, принаймні, вони її не пред’явили працівникам департаменту.
Норчак заявив також, що інформація по розслідуваній справі в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесена 14 листопада, а вже 15-го, за добу, прокуратура вжила формулювання «встановлено», що службові особи ОДА, за попередньою змовою з службовими особами підприємств і тендерних процедур, привласнили бюджетні кошти під час різноманітних робіт.
У прокуратурі Харківської області категорично відкидають усі звинувачення з боку Норчака.
«Інформація розголошена паном Норчаком не відповідає дійсності. Слідчі дії у будівлі Харківської ОДА не проводились на той момент. Згідно ст. 93 КПК відбувалося ознайомлення з необхідними для слідства документами, що не є обшуком згідно законодавства та не порушує його права згідно Конституції чи інших законів. Хочу наголосити, що все відбувалося згідно чинного законодавства», - сказав кореспонденту Укрінформу прессекретар відомства Дмитро Чубенко.
Він також наголосив, що згідно законодавства, факт внесення в ЄРДР не є приводом вважати, що злочин було скоєно. «Це лише реакція органу на відповідну заяву громадянина. Використання у цій справі конкретних прізвищ є маніпуляцією. Жодного відношення прокурор області чи інші вказані в заявах пана Норчака особи до вказаних подій не мають, оскільки вони там навіть не фігурують. Офіційна інформація від ДБР на цю тему до нас не надходила», - говорить Чубенко.
У ДБР відкриття справи поки не прокоментували взагалі.