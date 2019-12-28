Харківський чиновник заявляє, що ДБР відкрило справу щодо голови ОДА і прокурора області

Заступник директора департаменту капітального будівництва Харківської ОДА Володимир Норчак стверджує, що Держбюро розслідувань за його зверненням відкрило справу щодо голови ОДА Олексія Кучера та прокурора Харківської області Олександра Фільчакова.

Цю інформацію кореспонденту Укрінформу повідомив сам Норчак.

«Справу відкрито. Мій адвокат отримав відповідне повідомлення», - сказав Норчак, який наразі перебуває у відпустці.

Йдеться по його заяву до ДБР, написану 2 грудня. Як доказ змови керівництва ОДА з прокуратурою чиновник повідомляв про те, що 20 листопада в кабінеті його начальника – директора департаменту Сергія Жукова прокуратура провела обшук, не маючи, крім свого запиту надати інформацію, жодного документа, який би підтвердив законність дій. За словами Норчака, прокуратура вимагала у своєму запиті первинну тендерну документацію по 100 фірмах, які отримували підряди від ОДА.

Норчак наполягає, що голова ОДА мав дати розпорядження підлеглим надати інформацію прокуратурі, натомість у співробітників прокуратури начебто не було ухвали слідчого судді, принаймні, вони її не пред’явили працівникам департаменту.

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Норчак заявив також, що інформація по розслідуваній справі в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесена 14 листопада, а вже 15-го, за добу, прокуратура вжила формулювання «встановлено», що службові особи ОДА, за попередньою змовою з службовими особами підприємств і тендерних процедур, привласнили бюджетні кошти під час різноманітних робіт.

У прокуратурі Харківської області категорично відкидають усі звинувачення з боку Норчака.

«Інформація розголошена паном Норчаком не відповідає дійсності. Слідчі дії у будівлі Харківської ОДА не проводились на той момент. Згідно ст. 93 КПК відбувалося ознайомлення з необхідними для слідства документами, що не є обшуком згідно законодавства та не порушує його права згідно Конституції чи інших законів. Хочу наголосити, що все відбувалося згідно чинного законодавства», - сказав кореспонденту Укрінформу прессекретар відомства Дмитро Чубенко.

Він також наголосив, що згідно законодавства, факт внесення в ЄРДР не є приводом вважати, що злочин було скоєно. «Це лише реакція органу на відповідну заяву громадянина. Використання у цій справі конкретних прізвищ є маніпуляцією. Жодного відношення прокурор області чи інші вказані в заявах пана Норчака особи до вказаних подій не мають, оскільки вони там навіть не фігурують. Офіційна інформація від ДБР на цю тему до нас не надходила», - говорить Чубенко.

У ДБР відкриття справи поки не прокоментували взагалі.