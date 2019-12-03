Харківський чиновник написав заяву до ДБР на керівництво ОДА

Заступник директора департаменту капітального будівництва Харківської ОДА Володимир Норчак написав заяву до Державного бюро розслідувань на керівника облдержадміністрації Олексія Кучера та прокурора області Олександра Фільчакова, звинувачуючи у зловживанні владою або службовим становищем.

Про це кореспонденту Укрінформу телефоном розповів Володимир Норчак.

«Другого числа я подав заяву до ДБР про вчинення кримінального правопорушення прокуратурою Харківської області за згодою з Олексієм Кучером. Якщо голова ОДА дає нам розпорядження надати документацію, яку запитує прокуратура, ми її віддаємо. А якщо не дає, то ми працюємо в рамках діючих законодавчих актів. Ми надаємо інформацію тільки за згодою голови обласної адміністрації. А такої згоди, розпорядження нам не було. Прокуратура зайшла і, крім свого запиту - надати інформацію, не мала жодного документа, який би підтвердив законність дій. Постанов слідчого судді на проведення обшуку чи виїмку або на тимчасовий доступ до документів – нічого. Я вбачаю в цьому змову керівництва ОДА з прокуратурою», - пояснив свою позицію Норчак.

Обшук, про який ідеться, проводили 20 листопада у кабінеті безпосереднього начальника Норчака – директора департаменту капітального будівництва Харківської ОДА. Прокуратура вимагала у своєму запиті первинну тендерну документацію по 100 фірмам, які отримували підряди від ОДА.

Норчак занепокоєний тим, що інформація по розслідуваній справі в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесена 14 листопада, а вже 15-го, за добу, прокуратура вживає формулювання «встановлено», що службові особи ОДА, за попередньою змовою з службовими особами підприємств і тендерних процедур, привласнили бюджетні кошти під час різноманітних робіт у 2018-2019 рр.

«Ми ж не проти допомоги правоохоронним органам. Але давайте працювати в законному руслі», - наголосив Норчак, зазначивши, - вже чув, що начебто має написати заяву на звільнення за власним бажанням.

«Я захищаю тут державність, захищаю департамент, захищаю законність. Якщо хтось вважає, що я щось тут ховаю, то я нічого не ховаю. Я готовий надати всю інформацію, але в законний спосіб», - додав Норчак.

Відреагували на позицію чиновника і в ОДА. Департамент масових комунікацій оприлюднив офіційну позицію щодо заяви Володимира Норчака. У ній ідеться про те ж провадження, на яке вказує прокуратура, а також запевняється, що керівник ОДА не тисне на підлеглих.

«Зі свого боку повідомляємо, що жодного тиску з боку керівництва ХОДА на конкретних співробітників не існує. Обласна державна адміністрація взаємодіє зі слідством та надає всю необхідну інформацію. Реакція на слідчі дії конкретних посадових осіб викликає подив та сумніви щодо їх готовності сприяти встановленню істини», - йдеться в заяві.