“Без крадіжок і не за великі гроші": Зеленський похвалив відновлений міст на Прикарпатті

Президент України Володимир Зеленський оглянув міст у селі Довге-Калуське, що на Прикарпатті.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цей міст - приклад того, як спільно з громадою, владою державною і місцевою можна швидко і без крадіжок зробити міст», - зазначив голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль.

«Ключове – без крадіжок, тому і не за великі гроші»,- додав Президент України Володимир Зеленський.

Міст через річку Чечва звели у 1960-му. Під час повені 2008 року його було пошкоджено. У 2018-му, після літньої повені, опори моста не витримали, і міст частково завалився. У липні Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що міст відремонтують до кінця року. У серпні уряд скерував на ремонт мосту між селами Довге-Калуське і Пійло близько 25 млн грн з резервного фонду.

На Прикарпатті є близько 1200 мостів, більшість – у неналежному стані. На їх відновлення необхідно понад 600 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у суботу перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області, де заслухає звіт голови обласної державної адміністрації про сто днів роботи.