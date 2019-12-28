Теракт біля Палацу спорту: у харківському суді почали зачитувати вирок

Колегія суддів Фрунзенського райсуду Харкова почала зачитувати вирок обвинуваченим у скоєнні теракту біля Палацу спорту без присутності обвинувачених.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів адвокат Дмитро Тихоненков.

"У суді почали читати вирок обвинуваченим Віктору Тетюцькому, Сергію Башликову і Володимиру Дворнікову без їхньої присутності", - зазначив адвокат.

За його словами, всі троє обвинувачених беруть участь у засіданні суду в режимі відеоконференцзв'язку з СІЗО.

"Повний текст вироку займе не менше години", - додав адвокат.

У залі суду присутні прокурор Володимир Лимар, адвокат потерпілих Олег Головков, члени сімей загиблих і потерпілих, активісти. Пропуск до зали засідань здійснювався через рамку металошукача.

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Біля будівлі суду і в коридорах чергують поліцейські, включаючи кінологів з собаками, бійці Нацгвардії, представники СБУ.

Біля будівлі суду перебуває понад півсотні активістів з транспарантом "Обмін терористів - ганьба Зеленського!".

Як повідомляв раніше Укрінформ, 22 лютого 2015 року під час мітингу, присвяченого пам'яті Героїв Небесної сотні, біля харківського Палацу спорту стався вибух, кваліфікований як теракт. Тоді загинули 4 людини і 9 отримали поранення.

26 лютого 2015 року за підозрою у скоєнні теракту затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. За даними слідства, їх завербували російські спецслужби.

26 грудня 2019 року під час дебатів у Фрунзенському райсуді Харкова прокурор Володимир Лимар попросив всім трьом обвинуваченим у теракті біля Палацу спорту покарання у вигляді позбавлення волі довічно з конфіскацією майна. Водночас, Лимар заявив клопотання про зміну підсудним запобіжного заходу з утримання під вартою на особисте зобов'язання, оскільки це необхідно для проведення обміну утримуваними особами між Україною і Росією, узгодженого у рамках нормандського формату.

25 грудня біля Харківської ОДА пройшла акція протесту проти обміну трьох обвинувачених у теракті.