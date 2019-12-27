Для обміну з РФ відпустили обвинуваченого у подвійному убивстві

Обвинуваченого в подвійному вбивстві харків’янина Максима Мисяка відпустили за списком обміну з РФ.

Про це юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко повідомив у Facebook.

"Я сам в це ще не зовсім вірю. Але судові документи просто перед очима... 24 грудня 2019 р. прокуратура просить про зміну запобіжного заходу тримання під арештом на особисте зобов’язання обвинуваченому в подвійному вбивстві Мисяку Максиму Володимировичу. Для обміну. Тобто Росія вимагала і включила кілера в список на обмін. А вже 26 грудня 2019 р. Дзержинський районний суд Харкова змінює запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов’язання. Про те, що це вбивця звільняється в рамках обміну вказано прямо в тексті ухвали", - наголосив Рисенко.

Він виклав документи та запропонував висновки робити самим: "Усі документи перед вами... Висновки робіть самі".

Як повідомляв Укрінформ, 26 грудня на дебатах у Фрунзенському райсуді Харкова прокурор Володимир Лимар попросив суд відпустити для обміну з РФ трьох підозрюваних у теракті біля Палацу спорту 22 січня 2015 року, де загинули 4 людини та постраждали 9.

"Відповідна домовленість досягнута під час перемовин у нормандському форматі. Російська сторона принципово заявила обвинувачених Башликова, Дворнікова та Тетюцького у списки на обмін. Треба ставитися з розумінням до такого рішення", - зазначив Лимар.

Читайте також: Прокурор просить суд відпустити для обміну підозрюваних у вчиненні теракту в Харкові

Він заявив клопотання про зміну підозрюваним міри запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов'язання - до моменту набрання чинності вироку. Одночасно Лимар просить для обвинувачених довічного вироку з конфіскацією майна.

Активісти, присутні в залі, підтримали позицію щодо заявленої міри покарання, однак висловилися категорично проти обміну та зміни міри запобіжного заходу.

Фото: facebook.com/v.rysenko