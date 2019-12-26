Прокурор просить суд відпустити для обміну підозрюваних у вчиненні теракту в Харкові

Відпустити для обміну підозрюваних у вчиненні теракту біля Палацу спорту в Харкові 22 січня 2015 року, де загинуло 4 людини та постраждало 9, попросив у Фрунзенському райсуді Харкова прокурор Володимир Лимар.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відповідна домовленість про обмін досягнута під час перемовин у нормандському форматі. Російська сторона принципово заявила обвинувачених Башликова, Дворнікова та Тетюцького у списки на обмін. Треба ставитися з розумінням до такого рішення", - зазначив Лимар.

Він заявив клопотання про зміну підозрюваним запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов'язання - до моменту вступу вироку в силу.

Лимар також просить для усіх обвинувачених довічного позбавлення волі з конфіскацією.

Присутні в залі підтримали позицію щодо заявленої міри покарання, однак висловилися категорично проти обміну та зміни запобіжного заходу.

Як повідомляв Укрінформ, Фрунзенський райсуд Харкова завершив з’ясування обставин і дослідження доказів у справі про теракт біля Палацу спорту та перейшов до дебатів, після чого може бути затверджено вирок.

25 грудня біля Харківської ОДА пройшла акція протесту за участю більше ніж ста активістів патріотичних громадських організацій проти обміну трьох обвинувачених у теракті біля Палацу спорту.

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У ході акції адвокат потерпілих Олег Головков висловився проти обміну обвинувачених до винесення вироку. Водночас Андрій Дідик - батько 15-річного школяра Данила Дідика, який загинув у результаті вибуху, висловився проти обміну як до вироку, так і після нього.

22 лютого під час ходи, присвяченої пам'яті героїв Небесної сотні, біля Палацу спорту стався вибух, згодом кваліфікований як теракт. У результаті теракту загинуло 4 людини і 9 дістали поранення.

26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою в скоєнні теракту затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів.