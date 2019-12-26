Суд завершив слухання справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові

"На завершення слухань обвинувачені Віктор Тетюцький і Володимир Дворніков вперше дали свідчення суду. Вони не визнають провини. Що стосується Сергія Башликова, то він відмовився давати свідчення, посилаючись на ст. 63 Конституції України, але водночас підтримує свідчення двох інших обвинувачених", - зазначив адвокат.

За його словами, суд оголосив про завершення слухань: "У суді оголошено перерву на 15 хвилин, після чого почнуться дебати".

Що стосується інформації, що розгляд справи може прискоритися в зв'язку з обміном трьох обвинувачених, то адвокат Тихоненков не став нічого стверджувати.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 25 грудня біля Харківської ОДА пройшла акція протесту за участю більше ніж ста активістів патріотичних громадських організацій проти обміну трьох обвинувачених у теракті біля Палацу спорту.

У ході акції адвокат потерпілих Олег Головков висловився проти обміну обвинувачених до винесення вироку. Водночас Андрій Дідик - батько 15-річного школяра Данила Дідика, який загинув у результаті вибуху, висловився проти обміну як до вироку, так і після нього.

22 лютого під час ходи, присвяченої пам'яті героїв Небесної сотні, біля Палацу спорту стався вибух, згодом кваліфікований як теракт. У результаті теракту загинуло 4 людини і 9 дістали поранення.

26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою в скоєнні теракту затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів.

22 квітня 2015 року обвинувальний акт скеровано до Фрунзенського райсуду Харкова, фігурантам загрожує довічний термін. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.