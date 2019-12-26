Теракт у Харкові: до суду обвинувачених доставили з запізненням

До зали Фрунзенського райсуду Харкова, де слухають справу про теракт біля Палацу спорту в 2015 році і де напередодні проходила акція протесту проти включення фігурантів справи до списку на обмін утримуваними особами, обвинувачених доставили з запізненням.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів адвокат Дмитро Тихоненков.

"На суд, призначений на 11:00, з запізненням доставлено трьох обвинувачених - Віктора Тетюцького, Сергія Башликова і Володимира Дворнікова. У залі знаходяться рідні і близькі загиблих і постраждалих, а також близько трьох десятків активістів, які прийшли вчасно і протестують проти обміну обвинувачених з РФ. У будівлі також з ранку чергують до двадцяти поліцейських. У дворі припаркований автобус з поліцейськими в повній екіпіровці: в касках, з бронежилетами і кийками, а також автобус з бійцями Нацгвардії", - зазначив адвокат.

За його словами, сьогодні колегія суддів переходить до нової стадії слухання справи - свідчень обвинувачених: "Після цього мають бути судові дебати, потім суд піде до нарадчої кімнати для ухвалення вироку".

Як повідомляв раніше Укрінформ, 25 грудня біля Харківської ОДА пройшла акція протесту проти обміну трьох обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в Харкові, в якій взяли участь понад сто активістів патріотичних громадських організацій.

За словами адвоката потерпілих Олега Головкова, є інформація, що троє обвинувачених в організації вибуху біля Палацу спорту - в списку на обмін утримуваними особами. За словами адвоката, обмін можливий тільки після ухвалення вироку.

За словами Андрія Дідика - батька загиблого в результаті теракту 15-річного школяра Данила Дідика, рідні загиблих і постраждалих від вибуху заявили на зустрічі з головою Харківської ОДА Олексієм Кучером і силовиками, що категорично проти обміну винних у вибуху як до, так і після вироку.

24 грудня на засіданні у Фрунзенському райсуді Харкова, де слухають справу про теракт біля Палацу спорту, були присутні активісти: вони прийшли висловити протест проти нібито запланованого обміну обвинувачених.

22 лютого 2015 року під час ходи активістів біля Палацу спорту в пам'ять про героїв Небесної сотні стався вибух, згодом кваліфікований як теракт. Унаслідок теракту загинули 4 осіб і 9 отримали поранення.

26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у здійсненні теракту затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. За даними силовиків, трьох фігурантів завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді і за теракт мали отримати 10 тис. доларів.

22 квітня 2015 року обвинувальний акт направлено до Фрунзенського райсуду Харкова, фігурантам загрожує довічний строк. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати вину.