Синоптики обіцяють сніг, сильний вітер та ожеледицю

В Україні 28 грудня сніг, температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

Про це повідомили Укрінформу в Укргідрометцентрі.

"28 грудня в Україні хмарно. У західних, Житомирській та Вінницькій областях помірний, на Прикарпатті значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця; температура вдень 0-5° морозу, в Карпатах 6-11° морозу. На решті території невеликий мокрий сніг, у східних та південних областях з дощем; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на півдні та сході країни вдень до 5° тепла. Вітер в країні північний та північно-східний, 7-12 м/с", - зазначається у повідомленні.

У Києві 28 грудня хмарно, йтиме невеликий мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 0-2° тепла.

У Київській області теж хмарно, сніжитиме. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла.