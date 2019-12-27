На Прикарпатті “в очікуванні” заметів на дорогах

В Івано-Франківській області 28-29 грудня очікують погіршення погодних умов, яке може призвести до ускладнення руху транспорту.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

«Протягом доби 28 грудня та вночі 29 грудня на Прикарпатті – значний сніг, утворення снігового покриву висотою 10-15 см, в Карпатах – 20-30 см. Пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг», - повідомляє Служба автомобільних доріг в області.

Також у службі інформують про можливе обмеження руху великогабаритних транспортних засобів на ділянках доріг державного значення (гірських перевалах): Яблуницький перевал – а/д Н-09 Мукачево – Львів, Вишківський перевал – а/д Р-21 Долина – Хуст, Буковецький та Кривопільський перевали – а/д Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський.