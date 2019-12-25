Сніг у Карпатах: рятувальники попереджають про можливе порушення руху транспорту

У Карпатському регіоні 25 грудня можливе порушення руху траспортну у зв'язку із суттєвим ускладненням погодних умов, зокрема сильним мокрим снігом і хуртовинами.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

"В Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону", - йдеться у повідомленні.

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Так, за прогнозами Укргідрометцентру, впродовж 25 грудня у західних областях значні дощі, а в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с.