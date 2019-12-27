У Харкові з’ясовують обставини ДТП з чотирма авто та постраждалими

Поліцейські з’ясовують обставини ДТП у Київському районі Харкова за участю 4 авто, де постраждали 4 людей.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Інформація про зіткнення автомобілів Audi, Mazda, Ford та Geely на вулиці Героїв Праці надійшла до поліції 26 грудня близько 21:30. В результаті дорожньо-транспортної пригоди до лікарні були доставлені 33-річні водій та пасажир Audi, 35-річний водій і 30-річна пасажирка автівки "Geely", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України, з’ясовуються усі обставини автопригоди.