На Полтавщині СБУ викрила оборудки керівництва держустанови із землями НААН
Про це йдеться у повідомленні СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що чиновники у змові з представниками комерційної структури штучно занизили показники урожайності на землях академії. Потім вони без необхідної постановки зернових на складський облік вивезли збіжжя до приватних елеваторів і привласнили чималу частину врожаю", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків правоохоронці виявили документацію, яка підтверджує фактичні обсяги зібраних зернових, чорнову бухгалтерію. Також вилучено готівку в розмірі 2,3 млн гривень, незаконно привласнених учасниками оборудки, на які судом накладено арешт.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.