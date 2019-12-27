На Полтавщині СБУ викрила оборудки керівництва держустанови із землями НААН

Служба безпеки України блокувала на Полтавщині мільйонні оборудки керівництва держструктури під час використання особливо цінних земель Національної академії аграрних наук (НААН).

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що чиновники у змові з представниками комерційної структури штучно занизили показники урожайності на землях академії. Потім вони без необхідної постановки зернових на складський облік вивезли збіжжя до приватних елеваторів і привласнили чималу частину врожаю", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці виявили документацію, яка підтверджує фактичні обсяги зібраних зернових, чорнову бухгалтерію. Також вилучено готівку в розмірі 2,3 млн гривень, незаконно привласнених учасниками оборудки, на які судом накладено арешт.

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Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.