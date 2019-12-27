На Волині автобус з пасажирами потрапив у ДТП, восьмеро постраждалих

Біля села Софіївка Горохівського району на Волині рейсовий автобус Mercedes зіткнувся з мікроавтобусом Opel - постраждали водії обох транспортних засобів та шестеро пасажирів Mercedes.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

"Автопригода сталася сьогодні близько 8 години ранку на автодорозі сполученням Львів - Радехів - Луцьк поблизу села Софіївка Горохівського району. Рейсовий автобус Mercedes-Benz Vario сполученням Вараш - Львів зіткнувся з мікроавтобусом Opel Movano. За попередньою інформацією, внаслідок автопригоди обидва водії та 6 пасажирів рейсового автобуса отримали тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлено, що водій Mercedes-Benz, 55-річний житель Рівненської області, допустив зіткнення з Opel Movano, який рухався у зустрічному напрямку під керуванням 32-річного жителя Іваничівського району.

На місці працює поліція.

Фото: vl.npu.gov.ua