У Грузії автівка зі школярами зірвалася з обриву: п'ятеро загиблих

На заході Грузії автомобіль, у якому перебували п'ятеро підлітків, зірвався з обриву - всі його пасажири загинули.

Про це інформує Грузія Online.

"П'ять осіб загинули унаслідок падіння автомобіля з обриву в селі Чаквіставі за 30 км від міста Кобулеті, неподалік Національного парку Мтірала", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, всі п'ятеро загиблих у ДТП були учнями школи, їм було близько 17 років. За даними очевидців, автомобіль зірвався з висоти 10 метрів. Усі пасажири загинули на місці.

МВС Грузії почало розслідування за фактом порушення правил експлуатації транспортного засобу, що спричинило загибель двох та більше осіб.

Через трагедію мерія Батумі - найбільшого міста регіону - вирішила відкласти урочисте відкриття новорічної ялинки.