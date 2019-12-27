Теракт у Харкові: слідство не виявило фактів катування обвинувачених

Досудове розслідування не виявило заходів фізичного впливу на підозрюваних у скоєнні теракту поблизу Палацу спорту в Харкові 22 лютого 2015 року.

Про це на засіданні Фрунзенського райсуду Харкова сказав прокурор Володимир Лимар, передає кореспондент Укрінформу.

"Раніше підозрювані неодноразово заявляли про застосування щодо них заходів фізичного впливу під час досудового розслідування. Проте в постанові територіального управління ДБР (Полтава) від 26 грудня 2019 року йдеться, що кримінальне провадження за заявами з боку підозрюваних закрито", - зазначив прокурор.

За його словами, в діях слідчих СБУ і прокуратури відсутній склад злочину. У зв'язку з цим Лимар заявив клопотання про долучення постанови ДБР до матеріалів справи.

Як повідомляв Укрінформ, 26 грудня колегія суддів Фрунзенського райсуду Харкова, де слухають справу про теракт біля Палацу спорту 22 лютого 2015 року, перейшла до нової стадії - свідчень обвинувачених. Відтак мають відбутися судові дебати, після яких суд перейде в дорадчу кімнату для винесення вироку.

На процесі присутні троє обвинувачених - Віктор Тетюцький, Сергій Башликов і Володимир Дворніков, рідні та близькі загиблих і постраждалих, а також близько трьох десятків активістів.

25 грудня біля Харківської ОДА пройшла акція за участю більш як ста активістів патріотичних громадських організацій, які протестували проти обміну трьох обвинувачених у теракті біля Палацу спорту.

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22 лютого 2015 року в Харкові під час ходи, присвяченої пам'яті героїв Небесної сотні, біля Палацу спорту стався вибух, згодом кваліфікований як теракт. Загинули чотири особи і девять дістали поранення.

26 лютого 2015 року СБУ затримала трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова. Їм оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів.

22 квітня 2015 року обвинувальний акт скеровано до Фрунзенського райсуду Харкова, всім трьом загрожує довічне ув'язнення. Всі обвинувачені відмовилися визнати провину.