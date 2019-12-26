Теракт біля Палацу спорту: харківський суд оголосить вирок 28 грудня

Фрунзенський райсуд Харкова завершив дебати у справі про теракт біля Палацу спорту в лютому 2015 року, де загинули 4 особи і 9 постраждали, вирок оголосять 28 грудня.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів адвокат Дмитро Тихоненков.

"У ході дебатів виступили прокурор, адвокати і обвинувачі у справі. Кількома годинами раніше суд заслухав свідчення обвинувачених Віктора Тетюцького і Володимира Дворнікова, вони не визнають провини. Що стосується Сергія Башликова, то він відмовився свідчити, посилаючись на ст. 63 Конституції України, але при цьому підтримує покази двох інших обвинувачених", - зазначив адвокат.

За його словами, наразі суд, який тривав майже шість годин, пішов до нарадчої кімнати.

"Вирок оголосять 28 грудня", - уточнив адвокат.

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Як повідомляв Укрінформ, 26 грудня під час дебатів у Фрунзенському райсуді Харкова у справі про теракт біля Палацу спорту прокурор Володимир Лимар попросив всім трьом обвинуваченим покарання у вигляді позбавлення волі довічно з конфіскацією майна. При цьому Лимар заявив клопотання про зміну підсудним запобіжного заходу з утримання під вартою на особисте зобов'язання.

За його словами, це необхідно для проведення обміну утримуваними особами, узгодженого у рамках нормандського формату: "Росія категорично наполягає на видачі всіх трьох обвинувачених. Сам факт доводить їхню причетність до злочину та дестабілізації ситуації у Харкові".

25 грудня біля Харківської ОДА пройшла акція протесту за участю понад сотні активістів патріотичних громадських організацій проти обміну трьох обвинувачених у теракті біля Палацу спорту. У ході акції адвокат потерпілих Олег Головков висловився проти обміну обвинувачених до вироку. Водночас, Андрій Дідик - батько 15-річного школяра Данила Дідика, який загинув внаслідок вибуху, висловився проти обміну як до вироку, так і після нього.

22 лютого 2015 року під час мітингу, присвяченого пам'яті Героїв Небесної сотні біля Палацу спорту стався вибух, згодом кваліфікований як теракт. Внаслідок теракту загинули 4 людини і 9 отримали поранення.

26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у скоєнні теракту затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді і за теракт мали отримати 10 тис. доларів.

22 квітня 2015 року обвинувальний акт спрямований до Фрунзенського райсуду Харкова.