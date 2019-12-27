Чоловік підірвав гранатою двох односельців на Вінниччині

Поліцейські затримали мешканця Могилів-Подільського району Вінницької області, котрий підірвав гранату й поранив односельців, один із яких загинув.

Про це інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

«Вночі 26 грудня 28-річний місцевий житель конфлікт з товаришами вирішив «урегулювати» за допомогою ручної гранати. У результаті вибуху постраждали двоє чоловіків. Один з них під час надання медичної допомоги помер у лікарні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до поліції інформація про госпіталізацію з осколковими пораненнями двох жителів села Садки надійшла близько 2.30. Обох у тяжкому стані поклали до реанімації.

Опитавши очевидців, слідчо-оперативна група встановила, що чоловіки постраждали у результаті вибуху гранати на подвір’ї у 28-річного місцевого мешканця. За попередньою інформацією, господар будинку запросив до себе в гості товаришів. Він кілька тижнів тому повернувся зі столиці з заробітків і вирішив відсвяткувати цю подію.

Під час застілля між чоловіками неодноразово виникали сварки, причини яких ніхто з присутніх не пам’ятає. Коли гості вийшли надвір, господар виніс гранату та погрожував її підірвати. Двоє з чоловіків намагалися його заспокоїти та відібрати небезпечний предмет. Та, на жаль, боєприпас вибухнув. Поранення дістали місцеві мешканці 25 і 28 років, молодший згодом помер.

Згодом з’ясувалось, що медичної допомоги потребував і правопорушник. Він отримав осколкове поранення ноги, був прооперований, а зараз перебуває у медичному закладі під охороною поліції.

Поліція встановлює походження гранати (за словами зловмисника, він придбав її у незнайомця у столиці).

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК. За це селянину загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення йому підозри.