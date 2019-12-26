Причетного до смерті 10 українських військових фермера внесли у список на обмін

Фермер Микола Бутрименко, якого обвинувачують у загибелі 10 українських військових, внесений до списку на обмін утримуваними особами.

Про це кореспонденту Укрінформу телефоном повідомила адвокат потерпілих Олена Яркіна після засідання Оріхівського районного суду Запорізької області.

"Сьогодні прокурор вніс клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов'язання. Клопотання було обгрунтоване тим, що учасники трьохсторонньої контактної групи з обміну полонених на виконання Мінських угод і домовленостей у нормандському форматі досягли домовленості про включення Бутрименка до списку на обмін", - пояснила Яркіна.

Вона також додала, що процедура обміну передбачає, що людина не повинна знаходитись під арештом, передбачено тільки особисте зобов’язання.

Читайте також: Прокурор просить суд відпустити для обміну підозрюваних у вчиненні теракту в Харкові

"Він не втратив статус обвинуваченого. Він зобов’язаний прибути 15 січня до Оріхівського районного суду. Сьогодні Бутрименка заберуть співробітники Служби безпеки. Тобто, він не поїде сам додому. Ми розуміємо, що це було політичне рішення. Якщо він не буде з'являтись до суду, то його оголосять у розшук, але ж ми розуміємо, що він не з'явиться", – сказала Яркіна.

Родичі загиблих та потерпілих заявили, що Бутрименко наразі є "розмінною монетою".

"Загиблих хлопців вже не повернути. Тож нехай хлопці, що лишились живими і знаходяться в полоні, повернуться додому. Ми хочемо, аби Бутрименко був обміняний на Сергія Глондара і Олександра Корінькова — це бійці 3-го полку спецпризначення", – додала Яркіна.

Глондарь та Кореньков потрапили до полону в районі Дебальцевого у лютому 2015 року.

Як раніше повідомлялось, в Маріупольському СІЗО Микола Бутрименко перебував з 1 липня 2016 року.

У вересні 2019 року Запорізький апеляційний суд повернув до суду першої інстанції справу фермера Миколи Бутрименка, якого обвинувачують у причетності до загибелі 10 українських військових.

У травні 2017 року Куйбишевський районний суд не визнав фермера винним в організації теракту, але цим самим рішенням засудив його до 8 років позбавлення волі за статтею "фінансування тероризму". Прокуратура і родичі загиблих і постраждалих бійців з таким рішенням не згодні і вимагають довічного позбавлення волі для Бутрименка.

Читайте також: У Харкові провели акцію проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту

Влітку 2014 року в Шахтарському районі бойовики "ДНР" збили штурмовик Су-25 ЗСУ. Пілот встиг катапультуватися, на його пошуки відправили групу з 19 спецпризначенців 3-го полку ім. князя Святослава Хороброго. Бійці потрапили на територію фермерського господарства Миколи Бутрименка, який запропонував військовим залишитися. В цей самий вечір ангар, в якому знаходилася техніка ЗСУ і бійці, обстріляли бойовики. 10 спецпризначенців загинули на місці, ще 5 - були взяті в полон, четверо - врятувалися. За твердженням постраждалих, Бутрименко здав позиції бійців бойовикам.

Фото: texty.org.ua