У Харкові провели акцію проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту

Понад сто активістів провели біля Харківської ОДА акцію протесту проти обміну з РФ трьох обвинувачених у теракті біля Палацу спорту 22 лютого 2015 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

В руках у присутніх — прапори України, "Правого сектора", "Національного корпусу", організацій "Фрайкор", "Традиції та порядок" та плакати "Ми проти обміну", "Не зрадьте загиблих героїв", "Вбивців дітей не міняємо ", "Непокаране зло повернеться".

"Суд над цими терористами йде п'ятий рік, їхню вину доведено, але вироку все немає. Є інформація, що за розпорядженням ГПУ всіх трьох включено у списки на обмін з РФ. Якщо їх обміняють, це означає, що вбивці, яким загрожує довічне ув'язнення, залишаться безкарними, а цього допустити не можна", - заявив лідер організації "Національний корпус" Костянтин Немічев.

У ході акції було зачитано звернення до Президента України Володимира Зеленського з проханням не допустити обміну злочинців.

У Харкові мітингували проти обміну підозрюваних у теракті біля Палацу спорту / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Водночас пройшла зустріч родичів загиблих і постраждалих з головою облдержадміністрації Олексієм Кучером. У зустрічі взяли участь адвокати, представники поліції й прокуратури.

Батько загиблого під час теракту 15-річного школяра Данила Андрій Дідик, вийшовши з будівлі ОДА до учасників акції, заявив: "Ми прямо сказали, що виступаємо проти обміну в будь-якому вигляді - до вироку або після, бо винні мають відповісти за злочини. Влада нас почула".

Як повідомляв Укрінформ, чергове засідання суду призначене на 26 грудня. За словами адвоката обвинувачених Дмитра Тихоненкова, можливо, буде оголошено вирок.

22 лютого 2015 року під час ходи, присвяченої пам'яті Героїв Небесної сотні і загиблих у зоні АТО, біля Палацу спорту стався вибух, згодом кваліфікований як теракт. У результаті теракту загинуло 4 людини й 9 отримали поранення.

26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою в скоєнні теракту затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова. Всім трьом оголошено підозру за ч.3 ст.258 (терористичний акт) і ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку у Бєлгороді і за теракт повинні були отримати 10 тис. доларів.