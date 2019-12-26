Без води залишаються близько 46 тисяч жителів Луганщини

На Луганщині в зв’язку з відключенням 24 грудня від електропостачання через заборгованість за спожиту електроенергію 7 насосних станцій без централізованого водопостачання залишаються близько 46 тис. абонентів, в тому числі дитячі садки та медичні заклади.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Станом на 7 год. 26 грудня в зв’язку з відключенням 24 грудня від електропостачання через заборгованість за спожиту електроенергію 7 насосних станцій ЛКСП «Лисичанськводоканал», без централізованого водопостачання залишаються частково м. Лисичанськ, м. Привілля та м. Новодружеськ ( близько 46 тис. абонентів)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в зв’язку з недостатньою кількістю води в системі 25 грудня призупинено роботу 1 котельні в м. Лисичанськ, внаслідок чого без теплопостачання залишилось 110 житлових будинків (близько 5 тис. 200 абонентів), 3 школи, 3 дитячих садки та 4 медичні заклади. Температура повітря 3 градуси тепла. В разі необхідності буде здійснюватись підвіз води.